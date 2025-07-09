В Петербурге пройдет новый праздник — День Петропавловской крепости

12 июля — День святых апостолов Петра и Павла — престольный праздник Петропавловского собора. В этот день отмечает свои именины и Санкт-Петербург — святой Петр является небесным покровителем города. В этом году решили объединить церковные и светские мероприятия, приуроченные ко Дню Петра и Павла, и сделать новый праздник — День Петропавловской крепости.