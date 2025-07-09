В Петербурге пройдет новый праздник — День Петропавловской крепости

Праздник начнется с Божественной литургии в Петропавловском соборе в 10:00.
После окончании богослужения в 12:30 в Великокняжеской усыпальнице состоится открытие выставки петербургского скульптора Олега Шорова «Терракотовый ангел». В центре экспозиции из 12 скульптур христианских святых — фигура ангела из терракоты. Также вы увидите выполненные из мрамора головы апостолов Петра и Павла, скульптуру святой Ксении Петербургской — небесной покровительницы Петербурга, Богоматерь с младенцем и другие работы Шорова.
С 14:00 до 18:00 на Соборной площади Петропавловской крепости пройдет Фестиваль духовной музыки «Невский ангел». В программе — выступления хоровых коллективов, певчих, регентов и звонарей со всей страны. А его кульминацией станет кариольонный концерт главного карильониста собора Йозефа Виллема Хаазена и его учеников с кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета.
Вход на фестиваль свободный. 0+