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В Петербурге пройдет новый праздник — День Петропавловской крепости

12 июля — День святых апостолов Петра и Павла — престольный праздник Петропавловского собора. В этот день отмечает свои именины и Санкт-Петербург — святой Петр является небесным покровителем города. В этом году решили объединить церковные и светские мероприятия, приуроченные ко Дню Петра и Павла, и сделать новый праздник — День Петропавловской крепости.

Праздник начнется с Божественной литургии в Петропавловском соборе в 10:00.

После окончании богослужения в 12:30 в Великокняжеской усыпальнице состоится открытие выставки петербургского скульптора Олега Шорова «Терракотовый ангел». В центре экспозиции из 12 скульптур христианских святых — фигура ангела из терракоты. Также вы увидите выполненные из мрамора головы апостолов Петра и Павла, скульптуру святой Ксении Петербургской — небесной покровительницы Петербурга, Богоматерь с младенцем и другие работы Шорова.

С 14:00 до 18:00 на Соборной площади Петропавловской крепости пройдет Фестиваль духовной музыки «Невский ангел». В программе — выступления хоровых коллективов, певчих, регентов и звонарей со всей страны. А его кульминацией станет кариольонный концерт главного карильониста собора Йозефа Виллема Хаазена и его учеников с кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета.

Вход на фестиваль свободный. 0+