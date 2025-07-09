Роспотребнадзор выявил новые случаи клещевых инфекций в Ростовской области

В Ростовской области выявили новые случаи клещевых инфекций, пострадавших обнаружили в разных городах и районах региона. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора.
В частности, Крымскую геморрагическую лихорадку клещи успели передать в 11 территориях: в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском, Сальском, Зимовниковском, Семикаракорском и Октябрьском районах.
Лихорадкой Ку заразились некоторые жители Сальского, Песчанокопского, Ремонтненского и Дубовского районов, иксодовым боррелиозом — жители Ростова-на-Дону, Батайска, Новошахтинска и Морозовского района.
Кроме того, клещей, зараженных Конго-крымской геморрагической лихорадкой, нашли на десяти природных территориях области. В этом случае заболевших среди людей нет.
— Жертвами паразитов оказались специалисты, работающие с крупным и мелким рогатым скотом, а также владельцы собак. Клещи находились на шерсти животных. Местным властям уже направили письма с требованием о противоклещевой обработке, — отмечают в управлении Роспотребнадзора.
Жителям Дона напоминают: лучшим способом защиты от клещевых инфекций остается профилактика. Нужно следить, чтобы опасные представители класса паукообразных не цеплялись на кожу или одежду. На природе осмотр нужно проводить каждые 15−20 минут.
Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.
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