Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узнали, какой будет новая форма белорусских школьников

Белорусские производители при выпуске школьной одежды для детей обращают внимание на качество тканей, удобство и актуальность моделей. Не последнее место при производстве играет и мода: стараются учитывать востребованные цвета, крой и другие нюансы. Что сейчас отшивают к новому учебному году белорусские фабрики, рассказала директор ЗАО «Калинка» Наталья Кулеш во время пресс-конференции Белпрессцентра.

Источник: БелТА

С 2022 года велось много дебатов по поводу элементов делового стиля в одежде для школьников, рассказала представитель предприятия.

«За последние два-три года очень много было проб и экспериментов в этой сфере, но в этом году ситуация выровнялась, и все определенно стало понятно и для производителя, и для детишек, и для родителей. Сегодня мы имеем дело с деловым стилем, так называемой нерегламентированной школьной формой. Белорусский производитель конкурирует с импортными изделиями», — отметила спикер.

Она пояснила, на что обращают внимание отечественные фабрики, когда создают школьную одежду.

«Мы все-таки более серьезные подходы сохранили и по носибельности, и по тканям, по материалам, и по внешним образам, и по цене. В этом сезоне все-таки остается минимализм. Ушли разные цвета, которые могли присутствовать у девочек — розовый, пудровый. Еще пять лет назад был очень популярен пудровый, розовый и молочный цвета. Сегодня в блузках больше всего актуален белый и немного — голубой. В костюмной группе это около 70%», — раскрыла подробности специалист.

В основном по этому вопросу голосуют школы.

«И мы производим синий цвет, 30% черного. Черный цвет, конечно, больше адресуется старшей группе, средний плюс возраст. Потому что для подростка это сегодня очень актуально и модно. Сегодня в тренде оверсайзные модели, силуэты и линии. Брюки со складками широкого формата, они более топовые. Что касается жакетов, то теперь это чаще всего уже не приталенные модели, а прямые. Жилеты тоже могут быть оверсайз, но есть и приталенные модели. В зависимости от стиля самого учащегося», — отметила Наталья Кулеш.

Она уточнила, что наши белорусские производители предлагают разнообразные варианты, взаимозаменяемые. Она отметила, что рюши в школьной одежде уже вышли из моды. Раньше присутствовало больше отделочных деталей.

«Сегодня в качестве отделочных деталей присутствует эмблема школы, шеврон либо это галстук, дополнительный значок. Также это может быть декоративный элемент от производителя, какая-то маленькая нашивочка, которая действительно придает шарм», — уточнила специалист.

Демонстрируя различные модные модели одежды на детях, она в очередной раз сакцентировала внимание, что для пошива используются качественные ткани, трикотажные и костюмные полотна из поливискозных составов — процент вискозы позволяет тканям быть дышащими. Также делается акцент на несминаемости. Мальчуковые рубашки в основном выполнены все из хлопка (не менее 65%). Есть модели одежды, которые в прошлом году получили огромный отклик у покупателей, поэтому в нынешнем их отшили снова.

Прежде мы писали о том, почему стоит выбирать белорусскую одежду для детей-школьников.