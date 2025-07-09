Узнали, какой будет новая форма белорусских школьников

С 2022 года велось много дебатов по поводу элементов делового стиля в одежде для школьников, рассказала представитель предприятия.
«За последние два-три года очень много было проб и экспериментов в этой сфере, но в этом году ситуация выровнялась, и все определенно стало понятно и для производителя, и для детишек, и для родителей. Сегодня мы имеем дело с деловым стилем, так называемой нерегламентированной школьной формой. Белорусский производитель конкурирует с импортными изделиями», — отметила спикер.
Она пояснила, на что обращают внимание отечественные фабрики, когда создают школьную одежду.
«Мы все-таки более серьезные подходы сохранили и по носибельности, и по тканям, по материалам, и по внешним образам, и по цене. В этом сезоне все-таки остается минимализм. Ушли разные цвета, которые могли присутствовать у девочек — розовый, пудровый. Еще пять лет назад был очень популярен пудровый, розовый и молочный цвета. Сегодня в блузках больше всего актуален белый и немного — голубой. В костюмной группе это около 70%», — раскрыла подробности специалист.
В основном по этому вопросу голосуют школы.
«И мы производим синий цвет, 30% черного. Черный цвет, конечно, больше адресуется старшей группе, средний плюс возраст. Потому что для подростка это сегодня очень актуально и модно. Сегодня в тренде оверсайзные модели, силуэты и линии. Брюки со складками широкого формата, они более топовые. Что касается жакетов, то теперь это чаще всего уже не приталенные модели, а прямые. Жилеты тоже могут быть оверсайз, но есть и приталенные модели. В зависимости от стиля самого учащегося», — отметила Наталья Кулеш.
Она уточнила, что наши белорусские производители предлагают разнообразные варианты, взаимозаменяемые. Она отметила, что рюши в школьной одежде уже вышли из моды. Раньше присутствовало больше отделочных деталей.
«Сегодня в качестве отделочных деталей присутствует эмблема школы, шеврон либо это галстук, дополнительный значок. Также это может быть декоративный элемент от производителя, какая-то маленькая нашивочка, которая действительно придает шарм», — уточнила специалист.
Демонстрируя различные модные модели одежды на детях, она в очередной раз сакцентировала внимание, что для пошива используются качественные ткани, трикотажные и костюмные полотна из поливискозных составов — процент вискозы позволяет тканям быть дышащими. Также делается акцент на несминаемости. Мальчуковые рубашки в основном выполнены все из хлопка (не менее 65%). Есть модели одежды, которые в прошлом году получили огромный отклик у покупателей, поэтому в нынешнем их отшили снова.
Прежде мы писали о том, почему стоит выбирать белорусскую одежду для детей-школьников.