Узнали, какой будет новая форма белорусских школьников

«И мы производим синий цвет, 30% черного. Черный цвет, конечно, больше адресуется старшей группе, средний плюс возраст. Потому что для подростка это сегодня очень актуально и модно. Сегодня в тренде оверсайзные модели, силуэты и линии. Брюки со складками широкого формата, они более топовые. Что касается жакетов, то теперь это чаще всего уже не приталенные модели, а прямые. Жилеты тоже могут быть оверсайз, но есть и приталенные модели. В зависимости от стиля самого учащегося», — отметила Наталья Кулеш.