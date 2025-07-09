В Безенчукском районе установили новое оборудование: диагностика стала быстрее

Кроме того, в больницу поступили современные электрокардиографы. Пять из них предназначены для фельдшерско-акушерских пунктов и здравпунктов, а еще три будут использоваться в стационарах и поликлиниках для более точного выявления сердечно-сосудистых заболеваний.