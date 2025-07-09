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В Безенчукском районе установили новое оборудование: диагностика стала быстрее

В Безенчукской центральной районной больнице появилось современное медицинское оборудование.

В Безенчукской центральной районной школе современного медицинского оборудования. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» учреждение получило цифровой рентген-аппарат для флюорографии, который позволяет оперативно выявлять заболевания органов дыхания. Новое оборудование обеспечивает точность и значительно ускоряет процесс диагностики.

Кроме того, в больницу поступили современные электрокардиографы. Пять из них предназначены для фельдшерско-акушерских пунктов и здравпунктов, а еще три будут использоваться в стационарах и поликлиниках для более точного выявления сердечно-сосудистых заболеваний.

Обновление оборудования направлено на повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей района. Современные технологии позволяют выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях и проводить профилактику заболеваний в кратчайшие сроки.

Модернизация главного звена здравоохранения остается приоритетным направлением национального проекта, реализуемого по инициативе Президента России. В 2025 году в медицинских учреждениях региона планируется поставить более 800 единиц новой техники, которая значительно расширит возможности диагностики и лечения пациентов.

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