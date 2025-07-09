Обнаружены рисунки небесно-голубого цвета в святилищах эпохи палеолита

«За рубежом, и в нашей стране — на стоянках от Сибири до Северного Кавказа и Русской равнины — были известны отдельные случаи использования пигментов и минералов голубого цвета в верхнем палеолите, но в пещерах с настенными изображениями, где лимитированность использования цвета представлялась довольно строгой, подобных открытий разнообразно приготовленных пигментов голубого цвета, использовавшихся вместе с черными, красными, желтыми и оранжевыми красками, прежде никогда не было», — заключил Житенев, чьи слова приводятся в сообщении.