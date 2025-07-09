В Омской области уничтожили 30 тонн зараженных томатов из Узбекистана и Киргизии

В июле 2025 года омское управление Россельхознадзора выявило три партии томатов общим весом более 30 тонн, зараженных вирусом коричневой морщинистости плодов. Опасную продукцию обнаружили на МАПП «Ольховка» и складе временного хранения «ОМАС».
Экспертиза, проведенная Омским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества продукции АПК», подтвердила заражение. В соответствии с российским законодательством специалисты приняли решение об уничтожении всей партии. Это помогло предотвратить распространение вируса.
По данным регионального Россельхоза, с января текущего года в области зафиксировали 30 случаев заражения карантинными организмами в растительной продукции. Из них 22 — вирусом томатов. Он не опасен для человека, но может уничтожить до 80% урожая в тепличных хозяйствах.
Ранее «КП Омск» рассказала о жестком столкновении двух грузовиков на трассе.