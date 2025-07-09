В Омской области уничтожили 30 тонн зараженных томатов из Узбекистана и Киргизии

По данным регионального Россельхоза, с января текущего года в области зафиксировали 30 случаев заражения карантинными организмами в растительной продукции. Из них 22 — вирусом томатов. Он не опасен для человека, но может уничтожить до 80% урожая в тепличных хозяйствах.