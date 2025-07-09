Москвичам напомнили, где получить бесплатную воду в жару

Раздача от Центральной пригородной пассажирской компании работает с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, станциях МЦД «Площадь трех вокзалов», «Тушинская», «Выхино», «Одинцово» и станции «Мытищи». Московско-Тверская пригородная пассажирская компания предлагает воду в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково».