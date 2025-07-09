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Москвичам напомнили, где получить бесплатную воду в жару

Из-за сильной жары работники столичного транспорта раздают пассажирам бесплатную питьевую воду. Об этом напомнили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Freepik

— Бесплатно раздаем воду пассажирам столичного транспорта второй день подряд. (…) С 12:00 получить бутылки с водой можно на станциях метро «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская», «Выхино», — говорится в сообщении.

Кроме того, воду можно получить в зоне отправления поездов дальнего следования Ленинградского вокзала, на автовокзалах «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Северные ворота» и «Южные ворота».

Раздача от Центральной пригородной пассажирской компании работает с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, станциях МЦД «Площадь трех вокзалов», «Тушинская», «Выхино», «Одинцово» и станции «Мытищи». Московско-Тверская пригородная пассажирская компания предлагает воду в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станции МЦД-3 «Зеленоград-Крюково».

Бутылки с водой могут получить и пассажиры речного электротранспорта — раздача проходит на всех причалах, говорится в публикации.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин считает, что аномальная жара в столичном регионе продлится до конца июля. Врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов рассказал как пережить аномальные температуры пенсионерам.