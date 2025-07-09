Производители сказали, что изменится в школьной форме в Беларуси в 2025 году

По ее словам, все чаще предпочтения отдают галстукам, значкам, шевронам, лаконичным нашивкам от производителей, которые в том числе выполнены в виде запонки или же имитации. Кулеш добавила, что в новой коллекции школьной формы, которая ориентирована как на младшую, так и на старшую школу, в составах превалирует хлопок и поливискоза, а в тканях — сочетание костюмной и трикотажной.