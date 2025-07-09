Производители сказали, что изменится в школьной форме в Беларуси в 2025 году. Подробности сообщила директор одного из крупных предприятий легпрома Наталья Кулеш, передает агентство «Минск-Новости».
Специалист обратила внимание, что сейчас в тренде минимализм, в том числе и в цветовой гамме.
— Ушли от оттенков розового, молочного и пудрового в блузках. Ставка на белый, а также голубой, но в меньшем объеме. Что касается костюмной группы, то 70% выполнено в синем цвете, 30% — в черном, — пояснила Кулеш.
Она добавила, что в основном ориентируются на запросы 2024 года от учреждений образования. Кулеш отметила, что среди модных направлений делового стиля сейчас оверсайз. Так, у белорусских школьников пользуются популярностью жакеты прямого кроя, брюки со складками. Что касается жилетов, то они пользуются спросом в равной мере.
— Рюши вышли из моды на блузах и рубашках, но еще используются в качестве декоративного элемента тех же сарафанов, — заметила директор.
По ее словам, все чаще предпочтения отдают галстукам, значкам, шевронам, лаконичным нашивкам от производителей, которые в том числе выполнены в виде запонки или же имитации. Кулеш добавила, что в новой коллекции школьной формы, которая ориентирована как на младшую, так и на старшую школу, в составах превалирует хлопок и поливискоза, а в тканях — сочетание костюмной и трикотажной.
— Оптимальное сочетание поливискозы и хлопка позволяет сделать одежду дышащей, комфортной в носке и немнущейся, — заявила представитель легпрома.
Она сказала, что среди силуэтов и фасонов у потребителей наиболее популярны прямые линии, юбки-плиссе в гардеробе девочек и жакеты-бомберы у мальчиков. Наталья Кулеш отметила, что обновление каталога школьной формы происходит каждый год и, как правило, на 65−70%. При этом, подчеркнула она, есть модели, которые стабильно пользуются спросом.
Тем временем школьные базары заработают с 15 июля в Беларуси.
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