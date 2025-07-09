Не судимы будете: упрощенное взыскание налогов вступит в силу 1 ноября

Так что не стоит бояться громких заголовков о том, что теперь у всех нас будут отбирать средства в уплату долгов без суда и следствия. На самом деле нововведение лишь улучшит и облегчит жизнь граждан нашей страны, занимающихся бизнесом в качестве физических лиц.