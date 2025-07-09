Не судимы будете: упрощенное взыскание налогов вступит в силу 1 ноября

7 июля правительственная комиссия одобрила ко второму чтению инициативу, согласно которой налоговая сможет взыскивать долги без суда. «Вечерняя Москва» разобралась в нововведениях.
Согласно поправке в законодательство, Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право взыскивать деньги с некоторых граждан РФ без суда уже с 1 ноября этого года. О том, как это будет работать, рассказал юридический консультант, сотрудник частного адвокатского бюро Василий Махин.
— ФНС будут отправлять должникам уведомления на портале «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте налоговой. На обжалование уведомления о долгах отведут ровно один месяц, — рассказывает эксперт.
Далее, если гражданин никак не ответит на это уведомление, то с одного из его счетов автоматически спишут нужные деньги в уплату долга.
— В случае если ни на одном вашем счете нет нужного количества средств, налоговая задействует приставов, — добавляет Василий Махин.
Авторы законопроекта разъясняли на планарном заседании, что этот новый порядок снизит нагрузку на суды и сэкономит бюджетные деньги.
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— Сейчас подобный порядок внесудебного взыскания долгов по налогам действует только для бизнеса, — отмечает юрист.
Правила на пользу.
Но не всем должникам стоит бояться, что за их деньгами придут из налоговой. На самом деле новый порядок коснется далеко не всех.
— Поправки относятся к россиянам, которые самостоятельно заявляют о своих обязательствах — при подаче налоговой декларации или режиме самозанятости. Это коснется примерно четырех миллионов россиян, — разъясняет эксперт.
По словам эксперта, все эти изменения помогут не только налоговикам, но и защитят права граждан.
— С помощью этих поправок в законодательство для налогоплательщиков упростится порядок подачи упрощений. Увеличится и срок на их оформление. Я считаю, что все это не ограничивает, а, наоборот, расширяет возможности для обжалования, — подчеркивает Махин.
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Без волокиты.
Также нововведения снижают нагрузку на суды, ведь много споров о долгах теперь будут решаться в досудебном порядке.
— А это снижает расходы государства на налоговое администрирование, то есть напрямую экономит бюджету около двух миллиардов рублей в год, — добавляет эксперт.
Такое снижение расходов в ФНС объяснили тем, что ежегодно ведомством рассматривается около четырех с половиной миллионов административных дел о взыскании налоговых платежей, и обоснованность требований налоговиков подтверждается в 99,9 процента случаев.
Так что не стоит бояться громких заголовков о том, что теперь у всех нас будут отбирать средства в уплату долгов без суда и следствия. На самом деле нововведение лишь улучшит и облегчит жизнь граждан нашей страны, занимающихся бизнесом в качестве физических лиц.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Андрей Фирсанов, кандидат экономических наук, специалист по работе с персоналом в частной фирме:
— Новый порядок взыскания несет большую пользу. Это сократит бюрократическую нагрузку как на ФНС, так и на тех, кто налоги платит. Не стоит бояться пропустить уведомления, ведь если гражданин не пользуется «Госуслугами» и личным кабинетом на сайте ФНС, то уведомление направят заказным письмом по адресу регистрации.