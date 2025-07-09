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Запрет на работу иностранцев смягчили в Нижегородской области

Мигранты смогут работать в сфере водоснабжения, утилизации отходов, общественного питания и в гостиницах.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения на работу иностранцев смягчили в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Напомним, ранее иностранцам с трудовым патентом запретили работать в некоторых сферах. В частности, мигрантам запретили работать в курьерской доставке, общепите, здравоохранении, в сфере спорта и образования.

Однако было принято решение пересмотреть документ. Теперь запрет на работу иностранцев по патентам не будет касаться следующих направлений: оптовая и розничная торговля продуктами питания; складирование и хранение; логистика и вспомогательная транспортная деятельность; водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов; гостиницы и общественное питание.