Запрет на работу иностранцев смягчили в Нижегородской области

Ограничения на работу иностранцев смягчили в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.
Напомним, ранее иностранцам с трудовым патентом запретили работать в некоторых сферах. В частности, мигрантам запретили работать в курьерской доставке, общепите, здравоохранении, в сфере спорта и образования.
Однако было принято решение пересмотреть документ. Теперь запрет на работу иностранцев по патентам не будет касаться следующих направлений: оптовая и розничная торговля продуктами питания; складирование и хранение; логистика и вспомогательная транспортная деятельность; водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов; гостиницы и общественное питание.