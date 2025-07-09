Запрет на работу иностранцев смягчили в Нижегородской области

Однако было принято решение пересмотреть документ. Теперь запрет на работу иностранцев по патентам не будет касаться следующих направлений: оптовая и розничная торговля продуктами питания; складирование и хранение; логистика и вспомогательная транспортная деятельность; водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов; гостиницы и общественное питание.