ЗСД в Петербурге ждет пара ночей перекрытий

Как сообщили 9 июля в пресс-службе «Магистрали северной столицы», работы потребуют перекрытий движения по участкам ЗСД. Ближайшие введут уже этой ночью.
С 23:00 9 июля до 6:00 10 июля закроют:
- съезд с ЗСД на Витебскую развязку при движении с севера на юг;
- съезд с Витебской развязки на ЗСД в северном направлении.
С 23:00 13 июля до 6:00 14 июля будут перекрыты:
- съезд с ЗСД на Витебскую развязку в сторону Витебского проспекта;
- съезд с ЗСД на Витебскую развязку при движении с севера на юг;
- съезд с Витебской развязки на ЗСД в северном направлении.
Водителей просят учитывать информацию о перекрытиях при планировании маршрута. Проезжая места проведения работ, будьте особенно внимательны и осторожны. Следите за табло переменной информации, соблюдайте скоростные ограничения и дистанцию и не отвлекайтесь от вождения.