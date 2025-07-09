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ЗСД в Петербурге ждет пара ночей перекрытий

Дорожные работы внесут коррективы в движение транспорта по Западному скоростному диаметру Петербурга с 9 по 14 июля. Водителей потеснят из-за работ по модернизации систем магистрали.

Источник: «Магистраль северной столицы»

Как сообщили 9 июля в пресс-службе «Магистрали северной столицы», работы потребуют перекрытий движения по участкам ЗСД. Ближайшие введут уже этой ночью.

С 23:00 9 июля до 6:00 10 июля закроют:

  • съезд с ЗСД на Витебскую развязку при движении с севера на юг;
  • съезд с Витебской развязки на ЗСД в северном направлении.

С 23:00 13 июля до 6:00 14 июля будут перекрыты:

  • съезд с ЗСД на Витебскую развязку в сторону Витебского проспекта;
  • съезд с ЗСД на Витебскую развязку при движении с севера на юг;
  • съезд с Витебской развязки на ЗСД в северном направлении.

Водителей просят учитывать информацию о перекрытиях при планировании маршрута. Проезжая места проведения работ, будьте особенно внимательны и осторожны. Следите за табло переменной информации, соблюдайте скоростные ограничения и дистанцию и не отвлекайтесь от вождения.