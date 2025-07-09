ЗСД в Петербурге ждет пара ночей перекрытий

Водителей просят учитывать информацию о перекрытиях при планировании маршрута. Проезжая места проведения работ, будьте особенно внимательны и осторожны. Следите за табло переменной информации, соблюдайте скоростные ограничения и дистанцию и не отвлекайтесь от вождения.