МАРТ: интернет-магазины будут обязаны отвечать на обращения белорусов с 11 июля

Представитель МАРТ акцентировала внимание на том, что онлайн-магазины пользуются большой популярностью у белорусов. Она уточнила, что об указанном свидетельствует рост подобных торговых площадок: на 1 января 2025 года в стране было зарегистрирована около 31 000 интернет-магазинов, что в 2,6 раза больше, чем в 2020 году.