МАРТ: интернет-магазины будут обязаны отвечать на обращения белорусов с 11 июля

МАРТ сказал, что интернет-магазины будут обязаны отвечать на электронные обращения белорусов с 11 июля. Подробности озвучила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, пишет БелТА.
Представитель МАРТ акцентировала внимание на том, что онлайн-магазины пользуются большой популярностью у белорусов. Она уточнила, что об указанном свидетельствует рост подобных торговых площадок: на 1 января 2025 года в стране было зарегистрирована около 31 000 интернет-магазинов, что в 2,6 раза больше, чем в 2020 году.
Гаврильчик заметила, что до недавнего времени интернет-магазины не принимали участие во взаимоотношениях с покупателем — связь в основном была через продавца. Она отметила, что ведомство указанную сферу регулируется и определенные изменения уже были внесены в правила дистанционной торговли.
— С 11 июля вступают в действие нормы, которые предусматривают обязанность интернет-площадок и интернет-магазинов отвечать на электронные обращения потребителей. До этого времени такой обязанности не было, — подчеркнула начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ.
По ее словам, очень часто на интернет-площадках присутствуют продавцы не из Беларуси и подобное затрудняет разрешения потребительских споров.
— Если продавца нет в Республике Беларусь, но через интернет-площадку потребитель заказал товары, он пытается обратиться к продавцу — тот не реагирует, значит, он имеет право обратиться к интернет-площадке. Например, сдать некачественный товар, потребовать возврат денег за этот некачественный товар, — пояснила Гаврильчик.
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