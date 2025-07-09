Завтра фонд «Защитники Отечества» проведет в Перми расширенный прием

Краевой филиал фонда «Защитники Отечества» приглашает на очередной расширенный прием ветеранов СВО, их родных и близких, членов семей погибших бойцов.
Завтра, 10 июля, проведут консультации специалисты Пермского гарнизонного военного госпиталя, Военного комиссариата Пермского края, отделения СФР в Пермском крае, министерства труда и социального развития, Центробанка, госюрбюро, краевого ГУФССП России, центра занятости населения, военной и краевой прокуратуры.
Семьи ветеранов СВО и родственники погибших бойцов могут получить консультационную, социальную и юридическую помощь на очном приеме в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (Пермь, ул. Сибирская, 59) с 15.00 до 18.00. Такие расширенные приемы проводятся каждый второй и четвертый четверг месяца.