Завтра фонд «Защитники Отечества» проведет в Перми расширенный прием

Семьи ветеранов СВО и родственники погибших бойцов могут получить консультационную, социальную и юридическую помощь на очном приеме в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (Пермь, ул. Сибирская, 59) с 15.00 до 18.00. Такие расширенные приемы проводятся каждый второй и четвертый четверг месяца.