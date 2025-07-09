На 30 копеек дороже. В одном из городов Беларуси с 10 июля подорожают маршрутки

Суть проста: пассажир звонит по короткому номеру 488, и автоответчик запрашивает код остановки. Его можно ввести вручную (пять цифр, указанных на информационной табличке с расписанием) или продиктовать в трубку. После этого робот на том конце провода сообщит название остановки, ближайший маршрут и время до прибытия того или иного транспорта. Услуга работает с абонентами всех трёх мобильных операторов — А1, МТС, life:) — и не требует оплаты за звонок.