На 30 копеек дороже. В одном из городов Беларуси с 10 июля подорожают маршрутки

Правда, речь идёт не обо всех маршрутах в городе над Неманом, а только о некоторых из них. Ожидается, что с завтрашнего дня стоимость проезда составит не 2 рубля, как раньше, а 2 рубля 30 копеек.
В организации уточнили, что с 10 июля 2025 года в Гродно подорожает проезд по городским маршрутам, которые осуществляют следующие перевозчики:
- ООО «СИДМАЛЭКСПРЕСС»,
- ООО «Фортакс — Экспресс»,
- ООО «Павана»,
- ООО «Неман экспресс сервис»,
- ООО «Экспресс — люкс».
Если точнее, то раскошелиться на 2,30 рубля с завтрашнего дня придётся тем, кто ездит в маршрутках под номерами:
- 1тк,
- 2тк,
- 3тк,
- 10тк,
- 11тк,
- 12тк,
- 17тк,
- 22тк,
- 25тк,
- 35тк,
- 36тк.
Где мой транспорт? Один звонок — и ответит робот
Тем временем заместитель председателя Минского горисполкома Надежда Лазаревич рассказала о новой услуге, которая недавно появилась в столице. Речь идёт об информировании пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев о прибытии транспорта в реальном времени. В Мингорисполкоме назвали это «альтернативой электронным табло».
Суть проста: пассажир звонит по короткому номеру 488, и автоответчик запрашивает код остановки. Его можно ввести вручную (пять цифр, указанных на информационной табличке с расписанием) или продиктовать в трубку. После этого робот на том конце провода сообщит название остановки, ближайший маршрут и время до прибытия того или иного транспорта. Услуга работает с абонентами всех трёх мобильных операторов — А1, МТС, life:) — и не требует оплаты за звонок.