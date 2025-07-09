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На 30 копеек дороже. В одном из городов Беларуси с 10 июля подорожают маршрутки

КУП «Гродненский городской оператор пассажирских перевозок» объявил о подорожании стоимости проезда с 10 июля.

Источник: Смартпресс

Правда, речь идёт не обо всех маршрутах в городе над Неманом, а только о некоторых из них. Ожидается, что с завтрашнего дня стоимость проезда составит не 2 рубля, как раньше, а 2 рубля 30 копеек.

В организации уточнили, что с 10 июля 2025 года в Гродно подорожает проезд по городским маршрутам, которые осуществляют следующие перевозчики:

  • ООО «СИДМАЛЭКСПРЕСС»,
  • ООО «Фортакс — Экспресс»,
  • ООО «Павана»,
  • ООО «Неман экспресс сервис»,
  • ООО «Экспресс — люкс».

Если точнее, то раскошелиться на 2,30 рубля с завтрашнего дня придётся тем, кто ездит в маршрутках под номерами:

  • 1тк,
  • 2тк,
  • 3тк,
  • 10тк,
  • 11тк,
  • 12тк,
  • 17тк,
  • 22тк,
  • 25тк,
  • 35тк,
  • 36тк.

Где мой транспорт? Один звонок — и ответит робот

Тем временем заместитель председателя Минского горисполкома Надежда Лазаревич рассказала о новой услуге, которая недавно появилась в столице. Речь идёт об информировании пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев о прибытии транспорта в реальном времени. В Мингорисполкоме назвали это «альтернативой электронным табло».

Суть проста: пассажир звонит по короткому номеру 488, и автоответчик запрашивает код остановки. Его можно ввести вручную (пять цифр, указанных на информационной табличке с расписанием) или продиктовать в трубку. После этого робот на том конце провода сообщит название остановки, ближайший маршрут и время до прибытия того или иного транспорта. Услуга работает с абонентами всех трёх мобильных операторов — А1, МТС, life:) — и не требует оплаты за звонок.