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Самарская область вошла в ТОП-20 регионов России по бронированию летних дач

Самарская область вошла в число двадцати лидирующих регионов России по бронированию летних дач на платформе «Авито Путешествия».

Самарская область вошла в число двадцати ведущих регионов России по бронированию летнего дача на платформе «Авито Путешествия». В 2025 году спрос на аренду дач в регионах вырос на 288% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость аренды дачи летом составляет 6900 рублей в сутки.

Согласно информации, предоставленной сервисом, в нынешнем летнем режиме граждане осуществляют бронирование загородных домов для посуточной аренды в 2,5 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наиболее популярные направления для летнего отдыха:

Республика Дагестан (15% от общего числа бронирований по стране) Республика Карелия (13%)Республика Крым (11%)Краснодарский край (8%)Республика Северная Осетия — Алания (5%)Тверская область (5%).

Среди наиболее популярных регионов, где.

за год выросло большее количество пассажиров, бронированных дач:

Псковская область (рост в 7,3 раза) Республика Алтай (в 4,1 раза) Саратовская (в 4 раза) Самарская область (в 3,9 раза).

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