В Госдуме заявили, что мессенджер MAX на голову выше всех конкурентов

«Динамика просто реактивная, ведь всего десять дней назад была новость о первом миллионе. Видимо, агрессивное продвижение MAX (в том числе с участием представителей российской блогосферы) оказалось эффективным ходом. Всё это, безусловно, призвано укрепить позиции мессенджера в глазах правительства РФ, которому скоро предстоит решать, какой продукт достоин статуса “национальной цифровой платформы”. Объективно MAX сейчас на голову выше всех конкурентов (да и тот же WhatsApp по функциональности он уже обогнал)», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.