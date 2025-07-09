Жительница Самарской области отпраздновала 111-летие

1 июля в Волжском районе свой 111-й день рождения отметила Нафиза Исламбековна Жарылгапова. Она родилась в 1914 году, в знатной казахской семье.
Большую часть жизни Нафиза прожила в Оренбургской области. Несколько лет назад переехала в Самарскую область, сейчас живёт в микрорайоне Кошелев Парк. У Нафизы Исламбековны — большая семья: четверо детей, 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.
Долгожительницу поздравили на региональном уровне — как сообщили в правительстве Самарской области, Нафиза сохраняет активность, много общается и по-прежнему ведет насыщенную жизнь.
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