Три энергоаварии произошли в Краснодаре за час. В городской Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили об отключениях в Прикубанском и Центральном округах.
Всего отключены 28 трансформаторных подстанций.
Так, без света временно остались улицы Алуштинская, Балетная, Белозерная, Бульварная, Восточный пр., Геологическая. Электроэнергии нет по улицам Есаульской, Пригородной, Российской, Южный пр., 4 отделение, Аллейной.
Свет погас в домах по улицам Крайней, Лунной, Озерной, Тополиной, 2 отделение, Гвардейской Звездный пер., Янковского. Временно обесточены улицы Леваневского, Промышленная, Базовская, Головатого, Костылева, Новокузнечная, Садовая, Северная, Буденного, Пашковская и другие.
На местах поломок работают бригады специалистов. Время восстановления подачи уточняется.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в регионе из-за жары просят ограничить расход воды и электроэнергии.