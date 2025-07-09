Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три энергоаварии произошли в Краснодаре за час

В Краснодаре более 30 улиц остались без света из-за трех энергоаварий.

Источник: Комсомольская правда

Три энергоаварии произошли в Краснодаре за час. В городской Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили об отключениях в Прикубанском и Центральном округах.

Всего отключены 28 трансформаторных подстанций.

Так, без света временно остались улицы Алуштинская, Балетная, Белозерная, Бульварная, Восточный пр., Геологическая. Электроэнергии нет по улицам Есаульской, Пригородной, Российской, Южный пр., 4 отделение, Аллейной.

Свет погас в домах по улицам Крайней, Лунной, Озерной, Тополиной, 2 отделение, Гвардейской Звездный пер., Янковского. Временно обесточены улицы Леваневского, Промышленная, Базовская, Головатого, Костылева, Новокузнечная, Садовая, Северная, Буденного, Пашковская и другие.

На местах поломок работают бригады специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в регионе из-за жары просят ограничить расход воды и электроэнергии.