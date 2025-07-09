Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший омский чиновник может возглавить томский департамент здравоохранения

Александр Павловских был уволенн в Омске на фоне скандала.

Источник: Комсомольская правда

По данным телеграм-канала «Обитаемый остров» политобозревателя Андрея Острова, в Томской области может смениться руководство департамента здравоохранения. Действующий начальник Роберт Фидаров, предположительно, уступит пост экс-замминистру омского минздрава Александр Павловских.

Данную позицию специалист занимал с марта 2019 года, но уже спустя год, во время пандемии коронавируса, был уволен из-за коррупционных обвинений. По информации СМИ, в переписке Павловских с медработниками содержались сведения о возможных манипуляциях с закупками для больниц. После ухода медик возглавил городскую больницу № 1 в Нижнем Тагиле.

Назначение Александра Павловских может состояться в ближайшее время, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее «КП Омск» сообщила, что бывший омский чиновник Палагута занял солидную должность в московском министерстве.