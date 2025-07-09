Бывший омский чиновник может возглавить томский департамент здравоохранения

По данным телеграм-канала «Обитаемый остров» политобозревателя Андрея Острова, в Томской области может смениться руководство департамента здравоохранения. Действующий начальник Роберт Фидаров, предположительно, уступит пост экс-замминистру омского минздрава Александр Павловских.
Данную позицию специалист занимал с марта 2019 года, но уже спустя год, во время пандемии коронавируса, был уволен из-за коррупционных обвинений. По информации СМИ, в переписке Павловских с медработниками содержались сведения о возможных манипуляциях с закупками для больниц. После ухода медик возглавил городскую больницу № 1 в Нижнем Тагиле.
Назначение Александра Павловских может состояться в ближайшее время, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее «КП Омск» сообщила, что бывший омский чиновник Палагута занял солидную должность в московском министерстве.