Злокачественные и доброкачественные опухоли поражают менее 1% черепах

«Многие виды черепах, особенно самые крупные и известные их представители, в том числе галапагосские и слоновые черепахи, живут необыкновенно долго и вырастают до очень больших размеров. И то, и другое предположительно должно вести к частому развитию рака, однако проведенный нами анализ указывает на то, что опухоли возникают у этих рептилий невероятно редко», — заявила доцент Ноттингемского университета Иления Чиари, чьи слова приводит пресс-служба вуза.