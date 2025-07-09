День сахарного печенья: какие виды этого десерта популярны и в чем их особенность

— Выбирайте сладости с минимальным содержанием сахара и с высоким содержанием клетчатки. Тем, кто следит за своей фигурой, лучше всего обратить внимание на такие виды сладостей, как мед, пастила, зефир, мармелад. Если хочется себя побаловать, то старайтесь не есть печенье чаще одного раза в неделю в умеренных количествах.