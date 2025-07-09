В Перми на этой неделе работают три городских ярмарки

Пермяки и гости города могут купить здесь товары от местных фермеров и производителей: домашние овощи, мед и продукцию пчеловодства, орехи, сладости, сублимированные фрукты, мясо, рыбу, колбасу собственного производства, полуфабрикаты, многолетние декоративные цветы и кустарники, хвойники, ягоды. Также в ярмарочных домиках продаются изделия из натуральной кожи и меха, вязаные игрушки ручной работы, изделия из керамики.