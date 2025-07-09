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В Омске рассматривают допфинансирование для проектирования транспортной развязки

Первоначально на работы в Центральном округе выделили 4,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

9 июля на заседании омского горсовета обсудили вопрос строительства транспортной развязки в районе метромоста. В 2025 году в бюджете муниципалитета на реконструкцию предусмотрено 4,7 млн рублей, однако их недостаточно для проведения конкурсных процедур по проектно-изыскательским работам.

«Это довольно серьезный логистический узел в центре города и улучшения там необходимы. Мы видим, какие транспортные коллапсы происходят на улицах Орджоникидзе и Булатова в связи с перекрытием городских мостов. Поэтому завтра этот вопрос уйдет в комитет по финансово-бюджетным вопросам», — отметил председатель комитета Омского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрий Лицкевич.

Ранее «КП Омск» сообщила, что строить Северный обход планируют на земле, изъятой у местного фермера Ивана Зубова.