В Омске рассматривают допфинансирование для проектирования транспортной развязки

9 июля на заседании омского горсовета обсудили вопрос строительства транспортной развязки в районе метромоста. В 2025 году в бюджете муниципалитета на реконструкцию предусмотрено 4,7 млн рублей, однако их недостаточно для проведения конкурсных процедур по проектно-изыскательским работам.
«Это довольно серьезный логистический узел в центре города и улучшения там необходимы. Мы видим, какие транспортные коллапсы происходят на улицах Орджоникидзе и Булатова в связи с перекрытием городских мостов. Поэтому завтра этот вопрос уйдет в комитет по финансово-бюджетным вопросам», — отметил председатель комитета Омского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрий Лицкевич.
Ранее «КП Омск» сообщила, что строить Северный обход планируют на земле, изъятой у местного фермера Ивана Зубова.