В Омске рассматривают допфинансирование для проектирования транспортной развязки

«Это довольно серьезный логистический узел в центре города и улучшения там необходимы. Мы видим, какие транспортные коллапсы происходят на улицах Орджоникидзе и Булатова в связи с перекрытием городских мостов. Поэтому завтра этот вопрос уйдет в комитет по финансово-бюджетным вопросам», — отметил председатель комитета Омского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрий Лицкевич.