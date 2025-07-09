«Известия» узнали об открытии аэропорта Геленджика

Аэропорт в Геленджике перестал принимать и отправлять рейсы в феврале 2022 года. Аналогичные ограничения ввели в аэропортах Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты. С тех пор открылся лишь один из них — в Элисте, воздушная гавань начала снова принимать и отправлять рейсы в конце мая 2024 года.