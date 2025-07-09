Краснов внес изменения в приказ о противодействии коррупции

«Пункт 2.6 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: Принимать меры к установлению имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, в том числе оформленного на аффилированных лиц, а также полученного в результате должностных злоупотреблений или несоблюдения антикоррупционных запретов. Выявлять доходы от него, включая превращенные или преобразованные в иные активы или приобщенные к имуществу, приобретенному из законных источников. В каждом таком случае обращаться с заявлениями в суд… и добиваться обращения неправомерно нажитого имущества в доход Российской Федерации по решению суда», — сообщается в приказе.