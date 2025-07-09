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Краснов внес изменения в приказ о противодействии коррупции

Краснов поручил не учитывать сроки давности в поиске коррупционного имущества.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов ориентировал подчиненных выявлять неправомерно нажитое имущество и незаконные активы и через суд обращать их в доход государства, несмотря на сроки давности, соответствующий приказ генпрокурора опубликован на сайте надзорного ведомства.

Как следует из документа, соответствующие изменения были внесены в приказ «Об осуществлении прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочий в сфере противодействия коррупции» от 2022 года.

«Пункт 2.6 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: Принимать меры к установлению имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, в том числе оформленного на аффилированных лиц, а также полученного в результате должностных злоупотреблений или несоблюдения антикоррупционных запретов. Выявлять доходы от него, включая превращенные или преобразованные в иные активы или приобщенные к имуществу, приобретенному из законных источников. В каждом таком случае обращаться с заявлениями в суд… и добиваться обращения неправомерно нажитого имущества в доход Российской Федерации по решению суда», — сообщается в приказе.

«При рассмотрении вопроса о направлении иска в суд учитывать судебную практику Конституционного суда РФ, исходить из отсутствия в законодательстве срока, ограничивающего возможность подачи иска прокурором», — уточняется в документе.

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