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Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы

Минтранс России: аэропорт в Геленджике готовится возобновить работу.

Источник: © РИА Новости