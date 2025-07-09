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17:00 (мск)
© РИА Новости
Общество
Аэропорт в Геленджике готовится к возобновлению работы
Минтранс России: аэропорт в Геленджике готовится возобновить работу.
Источник:
© РИА Новости
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