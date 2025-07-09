«Поляна мечты!» Белорус похвастался в TikTok двенадцатью подосиновиками, собранными на одной поляне в лесу

Белорус Александр Горбацевич нашел в лесу целую поляну из 12 подосиновиков на одном месте. Видео пользователь опубликовал в TikTok.
— Поляна мечты сосновых подосиновиков. На трех квадратных метрах нам улыбнулась удача, — отметил Горбацевич.
Мужчина подчеркивает, что подосиновики идеального качества. Кроме того, он признался, что ему улыбнулась настоящая удача — найти четыре молодых подосиновика, которые росли вместе.
Пользователи оставляют под видео восхищенные отзывы: «Грибной рай», «Красота», «Круто». Некоторые интересуются местом, где белорус смог найти столько грибов на одном месте.
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