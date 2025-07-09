Черноморский район Крыма полностью блокируют на четыре часа — причина

Он уточнил, что мероприятие запланированы в четверг с 7.00 до 11.00 по московскому времени.
Формат учений в том числе предполагает полное блокирование административного района с досмотровыми мероприятиями. Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики.
Он призвал крымчан и гостей полуострова сохранять спокойствие и оказывать содействие в проведении учений, а также доверять только официальным источникам информации.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков заявил, что в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы.
В Ленинском районе Крыма на полигоне «Чауда» с начала лета и до 30 ноября будут проводиться учения авиационных частей.