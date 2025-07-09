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Черноморский район Крыма полностью блокируют на четыре часа — причина

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля — РИА Новости Крым. В четверг в Черноморском районе Крыма пройдут учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», Минобороны и других силовых и правоохранительных структур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что мероприятие запланированы в четверг с 7.00 до 11.00 по московскому времени.

Формат учений в том числе предполагает полное блокирование административного района с досмотровыми мероприятиями. Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики.

подчеркнул Аксенов

Он призвал крымчан и гостей полуострова сохранять спокойствие и оказывать содействие в проведении учений, а также доверять только официальным источникам информации.

Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков заявил, что в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы.

В Ленинском районе Крыма на полигоне «Чауда» с начала лета и до 30 ноября будут проводиться учения авиационных частей.

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