Глава Фонда кино Абхазии Басария извинился за слова о российских туристах

Директор Фонда кино Абхазии Александр Басария извинился за слова о том, что российские туристы — это «угроза национальной безопасности». В Госдуме назвали эти слова дешевым пиаром. Также там сообщили, что ранее он был связан с USAID, после чего сменил фамилию, а его фонд — фиктивная организация. Минтуризма Абхазии признало, что высказывание Басарии было провокационным.