ГПК заявил о задержании двоих белорусов на границе с Литвой. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Согласно информации, в среду, 9 июля, гродненскими пограничниками были задержаны двое граждан Беларуси в населенном пункте Плебанишки Гродненского района, который расположен на границе с Литвой. В пресс-службе обратили внимание, что задержанные намеревались осуществить на границе противоправную деятельность.
Отмечается, что при осмотре у белорусов нашли 22 газовых баллона, а также аэростатический шар. Также говорится, что мужчины ехали на автомобиле с прицепом. В отношении задержанных был начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Им грозит штраф до 50 базовых величин, или до 2100 рублей (в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). В ГПК отметили, что аналогичный случай произошел 8 июля (подробнее — здесь).
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