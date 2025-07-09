ГПК заявил о задержании двоих белорусов на границе с Литвой

Отмечается, что при осмотре у белорусов нашли 22 газовых баллона, а также аэростатический шар. Также говорится, что мужчины ехали на автомобиле с прицепом. В отношении задержанных был начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Им грозит штраф до 50 базовых величин, или до 2100 рублей (в июле 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). В ГПК отметили, что аналогичный случай произошел 8 июля (подробнее — здесь).