Еще одна улица Нижнего включена в план капитального ремонта

Кроме того, Юрий Шалабаев сообщил о 60-процентной готовности дорог, ремонтируемых в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В скором времени планируется завершение работ на участке проспекта Гагарина и улице Решетниковская.