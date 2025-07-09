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Еще одна улица Нижнего включена в план капитального ремонта

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что благодаря сэкономленным 20-ти миллионам рублей на конкурсных процедурах, в план капремонта на 2025 год удалось включить улицу Центральную.

Глава города отметил, что состояние улицы Центральной, не соответствует её названию, особенно вблизи социальных объектов.

Там планируется отремонтировать наиболее поврежденный участок дороги длиной 500 метров, начиная от въезда в поселок и заканчивая детским садом № 207 и школой № 88.

Приведем в порядок саму проезжую часть и тротуары, установим новые знаки и сделаем разметку.

уточнил Шалабаев

Кроме того, Юрий Шалабаев сообщил о 60-процентной готовности дорог, ремонтируемых в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В скором времени планируется завершение работ на участке проспекта Гагарина и улице Решетниковская.

Ранее мы писали о том, что в Павловском м.о. завершили ремонт дороги к деревне Булатниково.