Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже больше, чем на сутки, запретят парковку и остановку машин у парка «Алые паруса»

Ограничения будут действовать с 18.00 11 июля до 21.00 12 июля.

Источник: Комсомольская правда

С 18.00 пятницы, 11 июля, до 21.00 субботы, 12 июля, на улице Арзамасской, недалеко от парка «Алые паруса», запретят парковку и остановку машин. Ограничения затронут участок от Ленинского проспекта до дома № 8Б на улице МОПРа. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.

Кроме того, с 8.00 до 19.00 12 июля закроют движение у дома № 93 по Ленинскому проспекту.

Причина перекрытия — проведение в парке мероприятия.

Напомним, в течение двух ночей — с 10 на 11 и с 12 на 13 июля — перекроют движение на перекрестке улицы Остужева с Ленинским проспектом.