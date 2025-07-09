В Воронеже больше, чем на сутки, запретят парковку и остановку машин у парка «Алые паруса»

С 18.00 пятницы, 11 июля, до 21.00 субботы, 12 июля, на улице Арзамасской, недалеко от парка «Алые паруса», запретят парковку и остановку машин. Ограничения затронут участок от Ленинского проспекта до дома № 8Б на улице МОПРа. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.
Кроме того, с 8.00 до 19.00 12 июля закроют движение у дома № 93 по Ленинскому проспекту.
Причина перекрытия — проведение в парке мероприятия.
Напомним, в течение двух ночей — с 10 на 11 и с 12 на 13 июля — перекроют движение на перекрестке улицы Остужева с Ленинским проспектом.