В Воронеже больше, чем на сутки, запретят парковку и остановку машин у парка «Алые паруса»

С 18.00 пятницы, 11 июля, до 21.00 субботы, 12 июля, на улице Арзамасской, недалеко от парка «Алые паруса», запретят парковку и остановку машин. Ограничения затронут участок от Ленинского проспекта до дома № 8Б на улице МОПРа. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.