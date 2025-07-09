Встраивается в клетки крови: симптомы сальмонеллеза и страшные последствия

— У пожилых людей иммунитет уже не способен бороться с инфекциями. У детей, наоборот, организм еще не научился этому. А люди с дефицитом веса входят в группу риска, потому что недостаток белка в организме способствует тяжелому течению болезни. Фермеры же постоянно рискуют подхватить сальмонеллу, так как их продукция не проходит проверку качества, — пояснила инфекционист.