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Встраивается в клетки крови: симптомы сальмонеллеза и страшные последствия

Главный народный праздник Якутии закончился вспышкой сальмонеллеза, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону. Что это за болезнь, как происходит заражение и чем она опасна — в материале «Вечерней Москвы».

Главный народный праздник Якутии закончился вспышкой сальмонеллеза, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону. Что это за болезнь, как происходит заражение и чем она опасна — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое сальмонеллез и как им можно заразиться.

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы, рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Обычно болезнь проникает в организм через:

яйца, мясо птицы.

— Однако в некоторых случаях бактерия может сохраниться и в других продуктах. Заразиться сальмонеллезом можно, съев овощной салат, который будет заправлен майонезом. Дело в том, что майонез готовят с использованием сырых яиц, и если технология приготовления или хранения продукта будет нарушена, бактерия сальмонеллы легко может проникнуть в организм, — предупредила доктор.

Симптомы сальмонеллеза:

тошнота;рвота;диарея;лихорадка;головокружение.

Последствия заболевания.

Тяжелые случаи болезни могут протекать без кишечных проявлений, но рискуют перерасти в кишечный менингит, гнойный абсцесс брюшной полости или вызвать сепсис, сообщила инфекционист.

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У людей с ослабленным иммунитетом бактерия иногда продолжает жить в организме, делая человека источником распространения болезни, отметила Мескина:

— Сальмонелла, попадая в организм, встраивается в клетки крови, откуда ее трудно достать. Сам человек при этом не испытывает симптомов болезни, однако становится переносчиком бактерии и источником распространения заразы.

Кроме того, так как эта бактерия очень жизнеспособна в окружающей среде, она может осесть в квартирной пыли в промежутке от одного до двух месяцев.

— Если за это время человек решит провести генеральную уборку и вдохнет частички этой пыли, бактерия попадет внутрь и вызовет проблемы с кишечником, — добавила врач.

Группы риска:

люди с ослабленным иммунитетом, которые принимают лекарства на постоянной основе;пожилые (старше 60 лет);дети;беременные женщины;фермеры;люди с дефицитом веса.

— У пожилых людей иммунитет уже не способен бороться с инфекциями. У детей, наоборот, организм еще не научился этому. А люди с дефицитом веса входят в группу риска, потому что недостаток белка в организме способствует тяжелому течению болезни. Фермеры же постоянно рискуют подхватить сальмонеллу, так как их продукция не проходит проверку качества, — пояснила инфекционист.

Варианты лечения.

Способы лечения сальмонеллеза варьируются в зависимости от формы болезни, подчеркнула Мескина:

в борьбе с тяжелым вариантом применяются антибиотики, капельницы и иммуномодуляторы;при легком течение болезни назначаются пребиотики и пробиотики.

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