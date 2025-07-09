Встраивается в клетки крови: симптомы сальмонеллеза и страшные последствия

Главный народный праздник Якутии закончился вспышкой сальмонеллеза, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону. Что это за болезнь, как происходит заражение и чем она опасна — в материале «Вечерней Москвы».
Что такое сальмонеллез и как им можно заразиться.
Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы, рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.
Обычно болезнь проникает в организм через:
яйца, мясо птицы.
— Однако в некоторых случаях бактерия может сохраниться и в других продуктах. Заразиться сальмонеллезом можно, съев овощной салат, который будет заправлен майонезом. Дело в том, что майонез готовят с использованием сырых яиц, и если технология приготовления или хранения продукта будет нарушена, бактерия сальмонеллы легко может проникнуть в организм, — предупредила доктор.
Симптомы сальмонеллеза:
тошнота;рвота;диарея;лихорадка;головокружение.
Последствия заболевания.
Тяжелые случаи болезни могут протекать без кишечных проявлений, но рискуют перерасти в кишечный менингит, гнойный абсцесс брюшной полости или вызвать сепсис, сообщила инфекционист.
Заражение анкилостомами: симптомы, лечение, опасность, последствия.
У людей с ослабленным иммунитетом бактерия иногда продолжает жить в организме, делая человека источником распространения болезни, отметила Мескина:
— Сальмонелла, попадая в организм, встраивается в клетки крови, откуда ее трудно достать. Сам человек при этом не испытывает симптомов болезни, однако становится переносчиком бактерии и источником распространения заразы.
Кроме того, так как эта бактерия очень жизнеспособна в окружающей среде, она может осесть в квартирной пыли в промежутке от одного до двух месяцев.
— Если за это время человек решит провести генеральную уборку и вдохнет частички этой пыли, бактерия попадет внутрь и вызовет проблемы с кишечником, — добавила врач.
Группы риска:
люди с ослабленным иммунитетом, которые принимают лекарства на постоянной основе;пожилые (старше 60 лет);дети;беременные женщины;фермеры;люди с дефицитом веса.
— У пожилых людей иммунитет уже не способен бороться с инфекциями. У детей, наоборот, организм еще не научился этому. А люди с дефицитом веса входят в группу риска, потому что недостаток белка в организме способствует тяжелому течению болезни. Фермеры же постоянно рискуют подхватить сальмонеллу, так как их продукция не проходит проверку качества, — пояснила инфекционист.
Варианты лечения.
Способы лечения сальмонеллеза варьируются в зависимости от формы болезни, подчеркнула Мескина:
в борьбе с тяжелым вариантом применяются антибиотики, капельницы и иммуномодуляторы;при легком течение болезни назначаются пребиотики и пробиотики.
В некоторых случаях при различных недомоганиях люди начинают самостоятельный прием обезболивающих препаратов, чтобы избавиться от болезненных ощущений. Однако бесконтрольный прием таких лекарств может спровоцировать серьезные осложнения. К каким проблемам приводит самостоятельно лечение обезболивающими, выяснила «ВМ».