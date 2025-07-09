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Тольяттинская «Лада» рассталась с Денисом Баранцевым и Рафаэлем Бикмуллиным

Хоккеисты выступали за волжан со старта прошлого розыгрыша КХЛ.

Источник: МК.RU Самара

Хоккеисты выступали за волжан со старта прошлого розыгрыша КХЛ.

33-летний защитник Денис Баранцев был в «Ладе» в сезоне 2014−2015. Продолжил карьеру в столичном «Динамо». Оттуда уехал в нижегородское «Торпедо», далее — ярославский «Локомотив» и екатеринбургский «Автомобилист».

В прошлом году вернулся в Тольятти. В 59 встречах набрал девять очков (две шайбы и семь ассистов). Показатель полезности составил −3.

27-летний форвард Рафаэль Бикмуллин переходил к «автозаводцам» из нижнекамского «Нефтехимика». За 45 игр 24-й номер волжан собрал семь результативных баллов (5+2) при −2.

Недавно писали, что тольяттинская «Лада» интересуется 23-летним канадским нападающим Уильямом Дюфуром. Он выступал в местных лигах, а также АХЛ. Есть в активе одна встреча за «Айлендерс» в НХЛ.

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