Американская певица Бейонсе появилась на публике в наряде в цветах российского триколора. «Вечерняя Москва» вспомнила и других знаменитостей, любящих нашу страну.
Русские поддержали.
Публикация, на которой зарубежная поп-дива красуется в нашумевшем наряде, появилась в ее социальных сетях. Подписчиков удивили бело-сине-красное боди певицы, высокие красные сапоги и длинные перчатки (тоже, кстати, бело-синекрасные).
Такой образ Бейонсе выбрала для концерта в Вашингтоне в рамках тура Cowboy Carter. По информации в сети, наряд мог создать ливанский дизайнер Эли Сааб специально для этого шоу.
В комментариях к публикации пользователи открыли настоящий «портал в Россию». Среди англоязычных красных сердечек и фраз вроде «Wow!» или «I"m still up! Can’t beliеve I saw Bey tonight» («Не могу уснуть! Не могу поверить, что видела Бейонсе сегодня вечером». — «ВМ») можно встретить комменты сотен российских пользователей. Кто-то например, просто «бомбит» певицу эмодзи с российским флагом, другие относятся к ситуации с юмором: «Я надеюсь, ты пела про матушку-землю», «Где-то плачет один Шаман» или «Мы русские, с нами Бейонсе», «Родная, тут нужен кокошник!».
«Вечерняя Москва» отправила запрос поп-диве с просьбой прокомментировать выбор этого сценического наряда. Но певица оставила его без ответа.
Всегда за нашу страну.
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На самом деле за рубежом немало звезд, поддерживающих нашу страну. Например, Стивен Сигал, настоящая звезда боевиков 1990х. Когда Крым воссоединился с Россией, Сигал отметил: «Путин защищает русскоязычный народ полуострова Крым». Кроме того, Стивен водит дружбу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В 2016 году Сигал получил российское гражданство, работает над многими российскими проектами.
От всего сербского сердца.
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица также неоднократно признавался в своей любви к России и заявлял, что даже стал бы гражданином нашей страны. А в 2022 году он вошел в число тех немногих мировых звезд, кто открыто поддержал Россию в начале спецоперации. Кстати, в 2017 году в Москве режиссер исполнил Гимн России в сопровождении оркестра. А ранее Кустурица даже начал свой концерт во Франции с исполнения нашего российского гимна.
Пошел против всех.
Оливер Стоун — еще одна американская звезда. Сценарист, режиссер, обладатель трех «Оскаров», активно поддерживает Россию. Так, в марте 2022 года в своих социальных сетях он опубликовал пост, где написал, что российские власти были вынуждены объявить специальную военную операцию, поскольку Киев на протяжении восьми лет игнорировал выполнение Минских соглашений. А еще Стоун поддерживает нашего президента, он даже снял документальный фильм «Путин» и неоднократно отмечал, что Россия прекрасно справляется с вопросами ядерной энергетики.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Елена Фоменко, пиар-директор частной компании:
— Бейонсе — глобальная поп-икона, и ее сценические образы чаще связаны с эстетикой, модой или личным самовыражением, чем с политическими заявлениями. Российский флаг имеет узнаваемую цветовую гамму (белый, синий, красный), но эти же цвета используются в других контекстах. Если Бейонсе не сделала явного заявления о поддержке России, интерпретировать ее наряд как политический жест — спекулятивно. Скорее выглядит как жест привлечения внимания аудитории. Западные звезды используют символику, вызывающую обсуждение.
Почему все боятся Бейонсе.