Дайте Бейонсе кокошник! Певица вышла на сцену в цветах триколора

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица также неоднократно признавался в своей любви к России и заявлял, что даже стал бы гражданином нашей страны. А в 2022 году он вошел в число тех немногих мировых звезд, кто открыто поддержал Россию в начале спецоперации. Кстати, в 2017 году в Москве режиссер исполнил Гимн России в сопровождении оркестра. А ранее Кустурица даже начал свой концерт во Франции с исполнения нашего российского гимна.