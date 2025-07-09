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Экс-министр спорта Мутко рассказал, как Владимир Путин поддержал футбол в Самаре

Бывший глава профильного министерства напомнил о возведении стадиона перед чемпионатом мира 2018 года в столице 63-го региона.

Бывший глава профильного министерства напомнил о возведении стадиона перед чемпионатом мира 2018 года в столице 63-го региона.

Речь идет о «Солидарность Самара Арене», которая принимала матчи домашнего для России мундиаля. Ее строили с 2014-го по 2018-й. Вместимость — свыше 40 тыс. человек. Готовится к новому сезону РПЛ и матчам «Акрона» и «Крыльев Советов».

«Стадионы настроили. Пришли в Калининград с футболом, Нижний Новгород, Самару. Поэтому, если бы Владимир Путин это не любил… Мы бы этого не делали», — объяснил экс-министр спорта Виталий Мутко ТАСС.

Ранее в областном Минспорте рассказали, как стадион готовят к предстоящему чемпионату.

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