Экс-министр спорта Мутко рассказал, как Владимир Путин поддержал футбол в Самаре

Бывший глава профильного министерства напомнил о возведении стадиона перед чемпионатом мира 2018 года в столице 63-го региона.
Речь идет о «Солидарность Самара Арене», которая принимала матчи домашнего для России мундиаля. Ее строили с 2014-го по 2018-й. Вместимость — свыше 40 тыс. человек. Готовится к новому сезону РПЛ и матчам «Акрона» и «Крыльев Советов».
«Стадионы настроили. Пришли в Калининград с футболом, Нижний Новгород, Самару. Поэтому, если бы Владимир Путин это не любил… Мы бы этого не делали», — объяснил экс-министр спорта Виталий Мутко ТАСС.
Ранее в областном Минспорте рассказали, как стадион готовят к предстоящему чемпионату.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.