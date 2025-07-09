Любовь в облаках: «Свадебный рейс» приземлился в аэропорту Сочи

Аэропорт Сочи стал частью романтической истории по случаю Дня семьи, любви и верности. Российский лоукостер выполнил «Свадебный рейс» по маршруту Москва — Сочи, во время которого восемь пар «поженились» на высоте 11000 метров.
Регистрацию символического брака на борту самолета провел дополнительный пилот авиакомпании.
По прибытии на курорт новобрачных ждала праздничная программа в лучших свадебных традициях с ведущим, конкурсами, первым танцем молодых. Не обошлось и без бросания букета невесты.
«Молодожены получили главный семейный документ — свидетельство о заключении брака и фирменные подарки от аэропорта Сочи», — рассказали в пресс-службе воздушной гавани курорта.
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