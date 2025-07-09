Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Любовь в облаках: «Свадебный рейс» приземлился в аэропорту Сочи

Восемь пар заключили символический брак во время «Свадебного рейса» в Сочи.

Источник: пресс-служба аэропорта Сочи

Аэропорт Сочи стал частью романтической истории по случаю Дня семьи, любви и верности. Российский лоукостер выполнил «Свадебный рейс» по маршруту Москва — Сочи, во время которого восемь пар «поженились» на высоте 11000 метров.

Регистрацию символического брака на борту самолета провел дополнительный пилот авиакомпании.

По прибытии на курорт новобрачных ждала праздничная программа в лучших свадебных традициях с ведущим, конкурсами, первым танцем молодых. Не обошлось и без бросания букета невесты.

«Молодожены получили главный семейный документ — свидетельство о заключении брака и фирменные подарки от аэропорта Сочи», — рассказали в пресс-службе воздушной гавани курорта.

.