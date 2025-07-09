В Омском парке молния разрубила дерево

На омской территории зоны отдыха «Зеленый остров» во время непогоды молния ударила в дерево. Об этом сообщили 9 июля подписчики канала t.me/gorod55ru, опубликовав видео с места происшествия.
«В парке “Вокруг света” сначала был ужасный взрыв, а потом полетела макушка и задымило. Ива прямо у аттракционов. Их остановили сразу же», — поделились новостью местные жители, ставшие свидетелями инцидента.
Подписчики оставили комментарии под публикацией: «Бывает, и не редко», «Господи, там столько аварийных старых деревьев, что их не рубят?».
Ранее «КП Омск» показала в видео- и фотоподборках, как областной центр завалил град размером с черешню.