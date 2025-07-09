Росавиация назвала дату готовности аэропорта Геленджика к принятию рейсов

«Согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля», — заявило ведомство.
В Росавиации уточнили, что регулярные рейсы смогут выполняться в период с 8:30 до 20:00 мск.
Первые рейсы «Аэрофлот» выполнит 18, 20 и 23 июля. Ежедневными полеты станут с 25 июля, а с 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно.
О предстоящем возобновлении работы аэропорта Геленджика Минтранс объявил 9 июля. «Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», — подчеркнули в министерстве.
В аэропорту Геленджика с 2021 года работал новый терминал. В феврале 2022-го после начала военной операции на Украине аэропорт был закрыт в числе 11 других из соображений безопасности.