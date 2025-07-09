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Последние новости к вечеру 9 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 9 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 9 июля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 9 июля 2025 года.

Минтранс: аэропорт Геленджика возобновит работу

Источник: Reuters

Аэропорт Геленджика, закрытый с 2022 года, готовится к возобновлению работы. Минтранс сообщил, что вскоре он откроется для внутренних рейсов. Специалисты подтвердили безопасность полетов, билеты появятся после официального извещения.

МО РФ заявило об ударе «Кинжалом» по военным аэродромам Украины

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по украинским военным аэродромам. Применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. По данным ведомства, цель атаки достигнута, все назначенные объекты поражены.

Песков ответил на вопрос об угрозах Трампа «разбомбить» Москву

Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что в Кремле не знают, фейк ли сообщение об угрозах Трампа «разбомбить» Москву и Пекин. По его словам, фейков сейчас больше, чем правдивой информации.

Эстония пригрозила заблокировать антироссийский пакет санкций ЕС

Источник: AP 2024

Эстония грозится заблокировать 18-й пакет санкций ЕС против России, если из него исключат снижение потолка цен на нефть до $45 за баррель. Глава МИД Маргус Цахкна подчеркнул, что Таллин твердо настаивает на включении этой меры.

К директору МХАТа Кехману пришли с обыском

Источник: РИА "Новости"

У директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана 9 июля прошли обыски по месту жительства. По данным СМИ, дело связано с растратой при реконструкции старой сцены театра. Следственные действия идут по статье о растрате в особо крупном размере.

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