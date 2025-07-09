Последние новости к вечеру 9 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 9 июля 2025 года.
Минтранс: аэропорт Геленджика возобновит работу
МО РФ заявило об ударе «Кинжалом» по военным аэродромам Украины
Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по украинским военным аэродромам. Применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. По данным ведомства, цель атаки достигнута, все назначенные объекты поражены.
Песков ответил на вопрос об угрозах Трампа «разбомбить» Москву
Песков заявил, что в Кремле не знают, фейк ли сообщение об угрозах Трампа «разбомбить» Москву и Пекин. По его словам, фейков сейчас больше, чем правдивой информации.
Эстония пригрозила заблокировать антироссийский пакет санкций ЕС
К директору МХАТа Кехману пришли с обыском
У директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана 9 июля прошли обыски по месту жительства. По данным СМИ, дело связано с растратой при реконструкции старой сцены театра. Следственные действия идут по статье о растрате в особо крупном размере.