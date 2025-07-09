36% опрошенных жителей Ростова спорят с коллегами из-за кондиционеров

36% опрошенных жителей Ростова-на-Дону признались, что спорят с коллегами из-за кондиционеров, сообщает портал SuperJob.
— С наступлением лета вопрос комфортной температуры становится особенно острым. 36% респондентов рассказали о спорах из-за кондиционеров. Каждый второй работник (50%) утверждает, что таких ситуаций у них в офисе не бывает, — отметили по итогам опроса.
Также во время бесед выяснилось, что чаще всего температурой в помещениях недовольны женщины. Конфликты зачатую возникают между людьми старше 45 лет, 44% из них пытались отстоять свою «погоду» в офисе. Среди сотрудников до 35 лет таких оказалось 31%, а среди специалистов от 35 до 45 лет — 29%.
Чаще остальных о перепалках из-за работы кондиционера сообщали респонденты с доходом от 100 тысяч рублей (42% против 30% среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч).
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