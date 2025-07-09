36% опрошенных жителей Ростова спорят с коллегами из-за кондиционеров

Также во время бесед выяснилось, что чаще всего температурой в помещениях недовольны женщины. Конфликты зачатую возникают между людьми старше 45 лет, 44% из них пытались отстоять свою «погоду» в офисе. Среди сотрудников до 35 лет таких оказалось 31%, а среди специалистов от 35 до 45 лет — 29%.