Полеты «Аэрофлота» в Геленджик с 25 июля станут ежедневными

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Геленджик с 25 июля станут ежедневными, второй рейс в день добавится с 6 августа, сообщили в компании.
«Первый рейс будет выполнен 18 июля. Далее 20 и 23 июля, а с 25 июля полёты будут ежедневными. Шестого августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно», — говорится в сообщении компании.
Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала продажу билетов из Москвы в Геленджик 9 июля, а возобновление регулярных рейсов — с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.