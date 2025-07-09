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Регулярные рейсы в Геленджик будут выполняться в дневное время суток

Регулярные рейсы в Геленджик могут выполняться с 8:30 утра до 20:00 мск.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Отмечается, что регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.