Регулярные рейсы в Геленджик будут выполняться в дневное время суток

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
Отмечается, что регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.
Регулярные рейсы в Геленджик могут выполняться с 8:30 утра до 20:00 мск.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
Отмечается, что регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.