ХК «Лада» подписал контракт с 23-летним канадцем Ульямом Дюфуром

Ранее «МК в Самаре» сообщал об интересе тольяттинцев к молодому форварду. В итоге клуб официально объявил о переходе еще одного легионера.
«Автозаводцы» подписали с Уильямом Дюфуром односторонний контракт на сезон. Канадец родился в Квебеке и начинал профессиональную карьеру в местных лигах. 19 января 2023 года дебютировал в НХЛ за «Айлендерс».
Это был матч против «Бостона». Команда из Нью-Йорка уступила «Брюинс» с разницей в три шайбы — 1:4. Нападающий провел на льду почти 7 минут. Но результативными действиями не отметился.
Также выступал за фарм-клуб «островитян» в АХЛ «Бриджпорт». Прошлый сезон заканчивал в «Колорадо Иглс». В 12 встречах заработал четыре очка (гол и три ассиста).
«В активе Уильяма есть опыт игры за сборную Канады до 20 лет. В 2022 году он стал победителем молодежного чемпионата мира», — добавила пресс-служба «Лады».
Дюфур стал четвертым «кленовым» игроком тольяттинцев. Ранее контракты с «автозаводцами» подписали Алекс Коттон, Джошуа Лоуренс и Райли Савчук.
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