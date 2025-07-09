Прокуратура помогла пермской пенсионерке вернуть похищенные мошенниками деньги

Прокуратура Ленинского района Перми провела проверку на основании поступившего обращения по вопросу взыскания неосновательного обогащения.
Потерпевшей пришло в соцсети сообщение о формировании заказа на поставку мебели, которое содержало ссылку для подтверждения. После перехода по этой ссылке с банковской карты пермячки были произведены списания на общую сумму около 80 тыс. рублей.
При расследовании уголовного дела, возбужденного по этому факту, был установлен владелец банковской карты, на которую поступили похищенные у женщины сбережения. Это был молодой житель Ростовской области.
Прокурор Ленинского района Перми обратился в Морозовский районный суд Ростовской области с иском в защиту прав пенсионерки о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Иск был удовлетворен. Судебное решение было исполнено принудительно, похищенные средства полностью возвращены пермячке.