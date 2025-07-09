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Прокуратура помогла пермской пенсионерке вернуть похищенные мошенниками деньги

Прокуратура Ленинского района Перми провела проверку на основании поступившего обращения по вопросу взыскания неосновательного обогащения.

Прокуратура Ленинского района Перми провела проверку на основании поступившего обращения по вопросу взыскания неосновательного обогащения.

Потерпевшей пришло в соцсети сообщение о формировании заказа на поставку мебели, которое содержало ссылку для подтверждения. После перехода по этой ссылке с банковской карты пермячки были произведены списания на общую сумму около 80 тыс. рублей.

При расследовании уголовного дела, возбужденного по этому факту, был установлен владелец банковской карты, на которую поступили похищенные у женщины сбережения. Это был молодой житель Ростовской области.

Прокурор Ленинского района Перми обратился в Морозовский районный суд Ростовской области с иском в защиту прав пенсионерки о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Иск был удовлетворен. Судебное решение было исполнено принудительно, похищенные средства полностью возвращены пермячке.