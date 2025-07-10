В новом учебном году в Крыму откроется первый космический класс. Как сообщили в управлении образования Бахчисарайского района, он появится на базе гимназии им. Н. Р. Андреева в поселке Научном.
По информации управления, место выбрали неслучайно, ведь там находится известная Крымская астрофизическая обсерватория. Открытие класса приурочили к 80-летнему юбилею.
— Цель открытия — развитие у учащихся интереса к космосу и подготовка будущих специалистов для космической отрасли, — отметили в управлении образования.
Так, школьники, которые попадут в новый класс, будут изучать естественно-научные дисциплины. У них также появится возможность сочетать не только теоретическую деятельность, но и практическую. Учеба начнется уже 1 сентября 2025 года.