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В Крыму откроется первый космический класс

Первый космический класс откроется в Крыму в поселке Научный.

Источник: Комсомольская правда

В новом учебном году в Крыму откроется первый космический класс. Как сообщили в управлении образования Бахчисарайского района, он появится на базе гимназии им. Н. Р. Андреева в поселке Научном.

По информации управления, место выбрали неслучайно, ведь там находится известная Крымская астрофизическая обсерватория. Открытие класса приурочили к 80-летнему юбилею.

— Цель открытия — развитие у учащихся интереса к космосу и подготовка будущих специалистов для космической отрасли, — отметили в управлении образования.

Так, школьники, которые попадут в новый класс, будут изучать естественно-научные дисциплины. У них также появится возможность сочетать не только теоретическую деятельность, но и практическую. Учеба начнется уже 1 сентября 2025 года.