Пожилой китаец завещает имущество новому хозяину любимой кошки

Бездетный китаец по фамилии Лонг после смерти жены живет в одиночестве в провинции Гуандун. Об этом сообщает газета South China Morning Post. Кошку по кличке Сяньба мужчина подобрал на улице в дождливый день около пяти лет назад.
Лонг подчеркивает, что от нового хозяина не требует невозможного — только обеспечить питомцу комфортную жизнь. Взамен китаец обещает передать квартиру и сбережения.
История быстро разошлась по социальным сетям. Одни пользователи говорят, что Лонг поступает правильно, как великодушный человек. Другие подозревают, что точно найдутся люди, которые воспользуются предложением в корыстных целях.
Ранее выяснилось, что в России резко вырос спрос на котонянь — людей, которые короткое время ухаживают за питомцами, пока хозяева в отъезде.