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Пожилой китаец завещает имущество новому хозяину любимой кошки

82-летний мужчина ищет надежного человека, который должным образом позаботится о питомце, когда его самого не станет.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Рыжая кошка, мужчина-азиат пишет ручкой в блокноте
Источник: South China Morning Post

Бездетный китаец по фамилии Лонг после смерти жены живет в одиночестве в провинции Гуандун. Об этом сообщает газета South China Morning Post. Кошку по кличке Сяньба мужчина подобрал на улице в дождливый день около пяти лет назад.

Лонг подчеркивает, что от нового хозяина не требует невозможного — только обеспечить питомцу комфортную жизнь. Взамен китаец обещает передать квартиру и сбережения.

История быстро разошлась по социальным сетям. Одни пользователи говорят, что Лонг поступает правильно, как великодушный человек. Другие подозревают, что точно найдутся люди, которые воспользуются предложением в корыстных целях.

Ранее выяснилось, что в России резко вырос спрос на котонянь — людей, которые короткое время ухаживают за питомцами, пока хозяева в отъезде.