Дожди, грозы и град ожидаются в четверг в ряде регионов Казахстана

«10 июля днем в предгорных и горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На севере, юге и в горных районах временами ожидаются гроза и шквал, днем град. Ветер северо-западный, на севере, юге и в горных районах порывы 17−22, временами 25 метров в секунду. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая пожарная опасность. В Алматы 10 июля утром и днем ожидаются сильный дождь и гроза. Ветер северо-западный, порывы 18 метров в секунду. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве 10 июля днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 17−22 метров в секунду. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.