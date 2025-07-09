Дожди, грозы и град ожидаются в четверг в ряде регионов Казахстана

«10 июля днем в предгорных и горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На севере, юге и в горных районах временами ожидаются гроза и шквал, днем град. Ветер северо-западный, на севере, юге и в горных районах порывы 17−22, временами 25 метров в секунду. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая пожарная опасность. В Алматы 10 июля утром и днем ожидаются сильный дождь и гроза. Ветер северо-западный, порывы 18 метров в секунду. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве 10 июля днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 17−22 метров в секунду. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Актюбинской области 10 июля днем на севере и востоке ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, днем на севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +35+38. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге и юго-востоке — высокая пожарная опасность.
В Акмолинской области 10 июля ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Утром и днем на севере, юге, и востоке ожидаются гроза и град. Ветер северо-восточный, днем на юго-востоке порывы 15−18 метров в секунду. На западе, севере и юге ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау 10 июля ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области 10 июля утром и днем на севере и в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на севере, западе и в горных районах 15−20 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане 10 июля днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Жетысу 10 июля днем в горных районах ожидается временами сильный дождь, град, в центре и горных районах гроза. Ветер северо-западный, на востоке и в центре порывы 15−20, временами 25 метров в секунду. В Талдыкоргане 10 июля днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15−20 метров в секунду.
В Атырауской области 10 июля ветер восточный, северо-восточный, днем на западе порывы 15−20 метров в секунду. По области ожидается сильная жара +35+39. По области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау 10 июля днем ожидается сильная жара +37+39. Сохранится высокая пожарная опасность.
В области Абай 10 июля на западе и юге ожидаются гроза, град и шквал. Ветер северный, северо-восточный, на севере, юге и в центре 15−20, порывы 23 метров в секунду. На западе и в центре ожидается высокая пожарная опасность, на юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 10 июля днем ожидаются гроза и град. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15−20 метров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области 10 июля днем на западе, севере и востоке ожидаются гроза, град и шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере и юге 15−20, порывы 23 метров в секунду. В центре и на юге сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 10 июля днем ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15−18 метров в секунду.
В области Улытау 10 июля на юге и востоке ожидаются гроза, днем град и шквал. Ветер северо-восточный, на севере, востоке и юге порывы 15−20 метров в секунду. На юге, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане 10 июля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15−20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Карагандинской области 10 июля на юге и востоке ожидаются временами сильный дождь, днем град и шквал. На севере, западе, востоке и юге гроза. Ветер северо-восточный, на западе, востоке и юге порывы 15−20 метров в секунду. На западе, востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде 10 июля ожидается гроза.
В Жамбылской области 10 июля днем на севере и в горных районах ожидаются сильный дождь, град и шквал. Ночью на западе, севере, юге и в горных районах, днем по области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15−20 метров в секунду. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 10 июля днем ожидаются гроза, град и шквал. Ветер северо-западный, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области 10 июля ночью на севере, востоке и юге, днем на западе ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе и юге области ожидается туман. На юге ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске 10 июля ночью и утром ожидается туман.
В Астане 10 июля днем ожидаются гроза и град.
В Костанайской области 10 июля на севере и западе ожидаются гроза и град. Ночью и утром на востоке туман. Ветер северо-западный, днем на севере 15−20 метров в секунду. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 10 июля днем ожидается гроза.
В Мангистауской области 10 июля днем ожидается сильная жара +38+41. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе и в центре — чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 10 июля сохраняется высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области 10 июля днем на западе, юге и севере ожидается сильная жара +35+38. На западе, юге и в центре ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске 10 июля днем ожидается сильная жара +35.
В Кызылординской области 10 июля днем в центре и на востоке ожидается пыльная буря. Ветер северный, в центре и на востоке 15−20 метров в секунду. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 10 июля днем ожидается пыльная буря. Ветер северный, днем порывы 15−20 метров в секунду. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области 10 июля на юге и востоке ожидается гроза. На западе ожидается высокая пожарная опасность.