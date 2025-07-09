В Ростовской области двое подростков едва не утонули из-за надувного мяча

В Ростовской области двое подростков едва не утонули из-за унесенного ветром надувного мяча. Об этом 9 июля рассказали в областной поисково-спасательной службе на водах.
Оказалось, ребята играли на пляже, но порывом ветра их мяч унесло туда, где было довольно глубоко. Дети бросились в воду, но не рассчитали силы и вернуться на берег уже не могли. Это вовремя заметил спасатель на берегу, он вызвал подмогу.
— В итоге буквально через пару минут дети уже на борту спасательного катера. Их доставили на пляж, медицинская помощь не потребовалась, — рассказали в пресс-службе ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».
Спасатели напоминают: нельзя заплывать за ограничительные буйки. Те, кто не соблюдают это требование, ставят под угрозу не только свои жизни, но и жизни спасателей, которые находятся на суше, ведь им также вплавь приходится добираться к утопающим.
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