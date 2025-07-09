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Дмитрий Маркелов сохранил пост министра здравоохранения Омской области

Полномочия главы ведомства продлены еще на год.

Источник: Комсомольская правда

На пост министра здравоохранения Омской области назначен Дмитрий Маркелов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко накануне, 8 июля.

Полномочия руководителя продлены на 12 месяцев. Напомним, Маркелов возглавил ведомство 6 июля 2024 года. В минздрав Дмитрий Анатольевич перешел из областного онкодиспансера, где работал главврачом с января 2019-го.

Перед назначением в министерство Маркелов досрочно прекратил полномочия депутата Омского горсовета, куда был избран в сентябре 2022 года.

Ранее мы сообщили, что скандально известный бывший местный чиновник Павловских может возглавить томский депздрав.