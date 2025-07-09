Дмитрий Маркелов сохранил пост министра здравоохранения Омской области

На пост министра здравоохранения Омской области назначен Дмитрий Маркелов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко накануне, 8 июля.
Полномочия руководителя продлены на 12 месяцев. Напомним, Маркелов возглавил ведомство 6 июля 2024 года. В минздрав Дмитрий Анатольевич перешел из областного онкодиспансера, где работал главврачом с января 2019-го.
Перед назначением в министерство Маркелов досрочно прекратил полномочия депутата Омского горсовета, куда был избран в сентябре 2022 года.
Ранее мы сообщили, что скандально известный бывший местный чиновник Павловских может возглавить томский депздрав.